Березень, 27 в 13:12

Великдень у 2023 році припадає на 16 квітня. Багато хто з українців ще не знає, як буде відзначати це велике свято, адже в Україні триває війна.

Точного прогнозу погоди на свято теж поки що немає, він буде за п’ять днів до Великодня.

Попередньо, за даними Укргідрометцентру, цьогоріч квітень очікується теплішим, ніж зазвичай.

Зараз дивляться

Синоптики прогнозують середню місячну температуру +9 +13 градусів, а в Карпатах – до +7 +8. Ці показники перевищують норму на 1-1,5 градуса.

Значних опадів не передбачається. Місячна кількість – до 30-52 мм, в Карпатах – 60-89 мм, тобто в межах норми.

За даними синоптичного порталу Gismeteo, напередодні Великодня 2023 в Україні має трохи потеплішати.

У Києві 16 квітня буде похмуро, вдень до +8, а вночі температура впаде до -1.

У Дніпрі буде ясно, але також холодно, вдень до +7 та до -1 вночі.

В Одесі буде трохи тепліше: +9 вдень та +2 вночі.

У Львові +10 вдень, але прогнозують, що буде хмарно, вночі температура впаде до -1.

У Харкові температура коливатиметься від+6 до -1.

Найтепліше буде в Ужгороді – +11 вдень, а в ночі стовпчик термометра опуститься до -1.