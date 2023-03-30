Двух фигурантов дела о “пьяных вечеринках” выпустили под залог

Март, 29 в 23:13

Двух фигурантов по делу “пьяных вечеринок” выпустили на свободу под залог.

Об этом сообщает издание Украинская правда. Жизнь со ссылкой на комментарий Киевской областной прокуратуры.

Отмечается, что один из фигурантов, Ярослав Домбровский, внес залог, поэтому был освобожден из-под стражи. Ему назначили залог в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (402600 грн).

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24 марта еще одному фигуранту – Олегу Захарову – суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог также в размере 402 600 грн. Он внес эту сумму и уже находится на свободе.

То есть за решеткой остается только организатор вечеринок, Андрей Ярина.

– Прокуратура ходатайствовала о безальтернативном содержании под стражей. Суд определил залог, потому что статья предусматривает такую возможность. Суд также определил второму фигуранту залог. Они у них одинаковые – 150 прожиточных минимумов, – отметили в прокуратуре и добавили, что готовят обжалование такого решения суда.

Напомним, что 31 января в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки.

На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.

1 февраля в Нацполиции сообщили, что у организаторов пьяных вечеринок проводят обыски и возбуждено уголовное дело. Позже блогеров, которые снимали и распространяли порнографический контент, издеваясь над девушками, заключили под стражу.