Двох фігурантів справи про “п’яні вечірки” випустили під заставу

Березень, 29 в 23:13

Двох фігурантів у справі “п’яних вечірок” випустили на волю під заставу.

Про це повідомяє видання Українська правда. Життя із посиланням на коментар Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що один із фігурантів, Ярослав Домбровський, вніс заставу, тому був звільнений з-під варти. Йому призначили заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (402 600 грн).

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24 березня ще одному фігуранту – Олегу Захарову – суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначив заставу також у розмірі 402 600 грн. Він вніс цю суму і вже перебуває на волі.

Тобто за ґратами залишається лише організатор вечірок, Андрій Ярина.

– Прокуратура клопотала про безальтернативне тримання під вартою. Суд визначив заставу, бо стаття передбачає таку можливість. Суд також визначив другому фігуранту заставу. Вони у них однакові – 150 прожиткових мінімумів, – зазначили у прокуратурі, додавши, що готують оскарження такого рішення суду.

Нагадаємо, що 31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.

На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.

1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу. Згодом блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, взяли під варту.