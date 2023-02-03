Шевченковский райсуд Киева отправил в СИЗО организаторов пьяных вечеринок в столице.

19-летний блогер Андрей Ярина и его друг Ярослав Домбровский проведут под стражей до 1 апреля без права внесения залога.

Во время заседания Ярина не признал свою вину, а во время общения с судьей уверял, что делал все ради контента.

Сейчас смотрят

— Многие сейчас говорят, что я насиловал, обижал девушек и т. д. Я просто хочу сказать, что каждая третья девушка, которая была у нас на тусовке, приходила снова. Я думаю, если бы им что-нибудь не нравилось, они бы не приходили.

Ярина назвал вечеринки “обычными тусовками” с алкоголем. А что касается стримов, то заявил, что они велись с “благородной целью” и были благотворительными. Якобы организаторы вечеринок намеревались отдать эти средства на Вооруженные силы.

— Это больше для контента и образа определенного. Собирали ребятам на дрон для ВСУ, – сказал подозреваемый судье.

В то же время адвокат не предоставил никаких доказательств, что эти средства все же дошли до ВСУ. Также не известно, правдивы ли слова о покупке подозреваемыми коптеров для ВСУ.

Другой фигурант дела Ярослав Домбровский в суде заявил, что никого из девушек не снимал и не трогал. По его словам, он не понимает, почему оказался на скамье подсудимых.

Во время судебного заседания адвокат подозреваемого Андрея Ярины назвал дело “политическим”. По его словам, объявления о подозрении и проведении обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

1 февраля правоохранители возбудили уголовное производство после того, как в сети обнародовали контент пьяных вечеринок. Правоохранители провели обыски по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области.