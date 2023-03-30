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Факти / Україна / Суспільство

Попри вимоги покинути Києво-Печерську лавру УПЦ МП проводить там службу

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Попри вимоги покинути Києво-Печерську лавру УПЦ МП проводить там службу

Зранку 30 березня, представники Української православної церква (МП) проводять богослужіння у Києво-Печерській лаврі, попри те, що ще вчора, 29 березня, вони мали покинути стіни лаври. 

Богослужіння транслюють на сторінці УПЦ у Facebook.

– Лавра молиться. 30.03.2023 р., – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, сьогодні о  10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія, яка розпочне роботу з прийняття будівель у державне користування.

Зараз дивляться

29 березня у лаврі мала відбутися остання служба  УПЦ МП. Після Богослужіння митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, допоки не закінчаться всі судові розгляди.

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