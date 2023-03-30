Попри вимоги покинути Києво-Печерську лавру УПЦ МП проводить там службу

Березень, 30 в 10:41

Зранку 30 березня, представники Української православної церква (МП) проводять богослужіння у Києво-Печерській лаврі, попри те, що ще вчора, 29 березня, вони мали покинути стіни лаври.

Богослужіння транслюють на сторінці УПЦ у Facebook.

– Лавра молиться. 30.03.2023 р., – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія, яка розпочне роботу з прийняття будівель у державне користування.

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29 березня у лаврі мала відбутися остання служба УПЦ МП. Після Богослужіння митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, допоки не закінчаться всі судові розгляди.