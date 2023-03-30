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Факты / Україна / Общество

В Черниговской и Киевской областях есть локальные отключения, на Житомирщине действуют ограничения — Укрэнерго

Валентина Чорна, редактор ленты
В Черниговской и Киевской областях есть локальные отключения, на Житомирщине действуют ограничения — Укрэнерго
Фото: Pexels

В центральном регионе Украины завершились аварийно-восстановительные работы на одном из энергетических объектов.

Это позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, ограничения потребления все еще применяются на Житомирщине.

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— Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно. Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами, — говорится в сообщении.

Также из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, поскольку энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных россиянами ракетных и дроновых атак.

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