В Черниговской и Киевской областях есть локальные отключения, на Житомирщине действуют ограничения — Укрэнерго

Март, 30 в 14:41

В центральном регионе Украины завершились аварийно-восстановительные работы на одном из энергетических объектов.

Это позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, ограничения потребления все еще применяются на Житомирщине.

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— Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно. Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами, — говорится в сообщении.

Также из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, поскольку энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных россиянами ракетных и дроновых атак.