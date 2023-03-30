В Черниговской и Киевской областях есть локальные отключения, на Житомирщине действуют ограничения — Укрэнерго
В центральном регионе Украины завершились аварийно-восстановительные работы на одном из энергетических объектов.
Это позволило снять ограничения в магистральных сетях для Киева и Киевской области.
Как сообщили в НЭК Укрэнерго, ограничения потребления все еще применяются на Житомирщине.
— Благодаря солнечной погоде и работе возобновляемых источников энергии ограничения потребления в регионе меньше, чем обычно. Однако из-за значительного объема повреждений оборудования сети еще не полностью восстановлены. Ремонтные работы в регионе продолжаются, а также продолжаются на всех других энергообъектах, которые были повреждены российскими массированными обстрелами, — говорится в сообщении.
Также из-за последствий непогоды есть локальные отключения в Черниговской и Киевской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания потребителей.
В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, поскольку энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных россиянами ракетных и дроновых атак.