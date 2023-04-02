Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей. Опікунів позбавлятимуть обов’язків за відмову
Опікунів, які відмовляються виїхати з Донеччини, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово.
Таке рішення місцева влада прийняла під час засідань комісії з питань захисту прав дитини, 30 та 31 березня, повідомляють у Слов’янській міській військовій адміністрації.
– Попри численні заклики евакуюватись, на сьогодні у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Опікунам в черговий раз повідомили про необхідність евакуації за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України, зокрема до Черкаської області та Львова, – йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням комісії, опікунам необхідно виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін.
У разі відмови їх буде позбавлено обов’язків опіки або піклування, а дітей евакуйовано примусово. Евакуація відбувається безплатно.
Нагадаємо, на Донеччині нині тривають найзапекліші бої. Російські окупаційні війська найбільші зусилля зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом, намагаючись просуватись до центральної частини міста.