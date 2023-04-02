Зі Слов’янська примусово евакуюють дітей. Опікунів позбавлятимуть обов’язків за відмову

Квітень, 02 в 11:26

Опікунів, які відмовляються виїхати з Донеччини, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово.

Таке рішення місцева влада прийняла під час засідань комісії з питань захисту прав дитини, 30 та 31 березня, повідомляють у Слов’янській міській військовій адміністрації.

– Попри численні заклики евакуюватись, на сьогодні у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Опікунам в черговий раз повідомили про необхідність евакуації за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України, зокрема до Черкаської області та Львова, – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням комісії, опікунам необхідно виїхати за межі Донецької області у найкоротший термін.

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У разі відмови їх буде позбавлено обов’язків опіки або піклування, а дітей евакуйовано примусово. Евакуація відбувається безплатно.

Нагадаємо, на Донеччині нині тривають найзапекліші бої. Російські окупаційні війська найбільші зусилля зосереджують на встановленні контролю над Бахмутом, намагаючись просуватись до центральної частини міста.

Фото: Слов’янська міська військова адміністрація