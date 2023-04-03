Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Домой из плена вернулось еще 12 украинцев: среди них есть тяжелораненые

Юля Захарченко, редактор ленты
Домой из плена вернулось еще 12 украинцев: среди них есть тяжелораненые

Домой из российского плена вернулось еще 12 украинцев, среди них есть пятеро тяжелораненых. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, из неволи освобождены 12 украинцев: двое гражданских и 10 военных, которые относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине.

Сейчас смотрят

Также возвращены двое гражданских, которых РФ удерживала как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В сообщении говорится, что освобожденные военные принадлежат к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельному батальону специального назначения, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57 отдельному стрелковому батальону.

— Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции, — отметили в штабе.

С начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации из плена освобождено уже 2 005 украинцев.

Читайте
Выманивали деньги у родственников военнопленных: заключенных Ровенской колонии уличили в мошенничестве

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка