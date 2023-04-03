Апрель, 03 в 17:16

Домой из российского плена вернулось еще 12 украинцев, среди них есть пятеро тяжелораненых. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным штаба, из неволи освобождены 12 украинцев: двое гражданских и 10 военных, которые относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине.

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Также возвращены двое гражданских, которых РФ удерживала как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

В сообщении говорится, что освобожденные военные принадлежат к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельному батальону специального назначения, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57 отдельному стрелковому батальону.

— Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции, — отметили в штабе.

С начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации из плена освобождено уже 2 005 украинцев.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными