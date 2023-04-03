Апрель, 03 в 12:02

Fenyx Group – это благотворительный фонд, основанный в Киеве в 2020 году. Как отмечается на сайте Fenyx Group, фонд уже оказал помощь Украине более чем в €4 000 000 евро. Феникс помощь: кто и как может получить – читайте в материале.

Феникс: что известно о благотворительном фонде

До полномасштабного вторжения России в Украину группа Fenyx помогала детям-сиротам, предоставляя медицинские услуги, социальные мероприятия, образование и ежедневные занятия спортом. После 24 февраля 2022 года основной специализацией фонда стала гуманитарная помощь нуждающимся украинцам.

Сотрудники фонда обеспечивают нуждающихся в продуктах, средствах гигиены и т.д.

Также поддерживают войска территориальной обороны и Вооруженные силы Украины.

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Феникс помощь: кто и как может получить

Для получения помощи Fenyx Group создало несколько анкет: на сайте фонда и в Telegram-канале. В первом случае, заполняя анкету, нужно указать ФИО, номер телефона и добавить свое фото.

Однако волонтеры фонда в своем Telegram-канале недавно заявили, что пока обрабатывают новые заявки, поэтому, чтобы получить помощь, придется подождать.

Обработка заявок происходит по приоритетности:

горячие точки;

многодетные переселенцы;

семьи переселенцев;

многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами и матери-одиночки;

семьи, потерявшие заработок.

Также в канале Telegram имеется закрепленная специальная форма для получения помощи.

Как заполнить форму на помощь от Fenyx Group: пошаговая инструкция