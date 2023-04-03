Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Феникс помощь: кто и как может получить поддержку от благотворительного фонда

Анна Голишевская, Редактор сайта
Допомога
Фото: Unsplash

Fenyx Group – это благотворительный фонд, основанный в Киеве в 2020 году. Как отмечается на сайте Fenyx Group, фонд уже оказал помощь Украине более чем в €4 000 000 евро. Феникс помощь: кто и как может получить – читайте в материале.

Феникс: что известно о благотворительном фонде

До полномасштабного вторжения России в Украину группа Fenyx помогала детям-сиротам, предоставляя медицинские услуги, социальные мероприятия, образование и ежедневные занятия спортом. После 24 февраля 2022 года основной специализацией фонда стала гуманитарная помощь нуждающимся украинцам.

Сотрудники фонда обеспечивают нуждающихся в продуктах, средствах гигиены и т.д.

Также поддерживают войска территориальной обороны и Вооруженные силы Украины.

Сейчас смотрят

Феникс помощь: кто и как может получить

Для получения помощи Fenyx Group создало несколько анкет: на сайте фонда и в Telegram-канале. В первом случае, заполняя анкету, нужно указать ФИО, номер телефона и добавить свое фото.

Однако волонтеры фонда в своем Telegram-канале недавно заявили, что пока обрабатывают новые заявки, поэтому, чтобы получить помощь, придется подождать.

Обработка заявок происходит по приоритетности:

  • горячие точки;
  • многодетные переселенцы;
  • семьи переселенцев;
  • многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами и матери-одиночки;
  • семьи, потерявшие заработок.

Также в канале Telegram имеется закрепленная специальная форма для получения помощи.

Как заполнить форму на помощь от Fenyx Group: пошаговая инструкция

  1. Откройте анкету.
  2. Добавьте ФИО, номер мобильного телефона.
  3. Укажите город, в котором находится отделение Новой Почты.
  4. Кроме этого нужно описать ситуацию, в которой вы находитесь.
  5. Укажите, есть ли у вас справка ВПЛ, количество людей, которые с вами сейчас (и нуждаются ли они в помощи).
  6. Если есть маленькие дети, напишите размер памперсов и номер детского питания.
  7. Укажите, будет ли у вас возможность оплатить доставку Новой почтой.
Читайте
Денежная поддержка для украинцев: как получить 6 660 грн от HIAS

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка