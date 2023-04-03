Феникс помощь: кто и как может получить поддержку от благотворительного фонда
Fenyx Group – это благотворительный фонд, основанный в Киеве в 2020 году. Как отмечается на сайте Fenyx Group, фонд уже оказал помощь Украине более чем в €4 000 000 евро. Феникс помощь: кто и как может получить – читайте в материале.
Феникс: что известно о благотворительном фонде
До полномасштабного вторжения России в Украину группа Fenyx помогала детям-сиротам, предоставляя медицинские услуги, социальные мероприятия, образование и ежедневные занятия спортом. После 24 февраля 2022 года основной специализацией фонда стала гуманитарная помощь нуждающимся украинцам.
Сотрудники фонда обеспечивают нуждающихся в продуктах, средствах гигиены и т.д.
Также поддерживают войска территориальной обороны и Вооруженные силы Украины.
Феникс помощь: кто и как может получить
Для получения помощи Fenyx Group создало несколько анкет: на сайте фонда и в Telegram-канале. В первом случае, заполняя анкету, нужно указать ФИО, номер телефона и добавить свое фото.
Однако волонтеры фонда в своем Telegram-канале недавно заявили, что пока обрабатывают новые заявки, поэтому, чтобы получить помощь, придется подождать.
Обработка заявок происходит по приоритетности:
- горячие точки;
- многодетные переселенцы;
- семьи переселенцев;
- многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами и матери-одиночки;
- семьи, потерявшие заработок.
Также в канале Telegram имеется закрепленная специальная форма для получения помощи.
Как заполнить форму на помощь от Fenyx Group: пошаговая инструкция
- Откройте анкету.
- Добавьте ФИО, номер мобильного телефона.
- Укажите город, в котором находится отделение Новой Почты.
- Кроме этого нужно описать ситуацию, в которой вы находитесь.
- Укажите, есть ли у вас справка ВПЛ, количество людей, которые с вами сейчас (и нуждаются ли они в помощи).
- Если есть маленькие дети, напишите размер памперсов и номер детского питания.
- Укажите, будет ли у вас возможность оплатить доставку Новой почтой.