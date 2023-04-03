Квітень, 03 в 12:02

Fenyx Group – це благодійний фонд, який заснували в Києві у 2020 році. Як зазначається на сайті Fenyx Group, фонд вже надав допомогу Україні на понад €4 000 000 євро. Фенікс допомога: хто і як може отримати – читайте в матеріалі.

Фенікс: що відомо про благодійний фонд

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну група Fenyx допомагали дітям-сиротам, надаючи медичні послуги, соціальні заходи, освіту та щоденні заняття спортом. Після 24 лютого 2022 року основною спеціалізацією фонду стала гуманітарна допомога українцям, які цього потребують.

Працівники фонду забезпечують їх продуктами, засобами гігієни тощо.

Також підтримують війська територіальної оборони та Збройні сили України.

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Фенікс допомога: хто і як може отримати

Для отримання допомоги Fenyx Group створило кілька анкет: на сайті фонду та у Telegram-каналі. У першому випадку, заповнюючи анкету, потрібно вказати ПІБ, номер телефону та додати своє фото.

Однак волонтери фону у своєму Telegram-каналі нещодавно заявили, що поки обробляють нові заявки, тому для того, щоб отримати допомогу, доведеться зачекати.

Обробка заявок відбувається за пріоритетністю:

гарячі точки;

багатодітні переселенці;

сім’ї переселенців;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми інвалідами та матері-одиначки;

сім’ї, які втратили заробіток.

Також у каналі в Telegram є закріплена спеціальна форма для отримання допомоги.

Як заповнити форму на допомогу від Fenyx Group: покрокова інструкція