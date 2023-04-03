УПЦ МП открыла на территории Лавры цех по изготовлению мебели и свечей, законность этого надо проверить – Ткаченко

Апрель, 03 в 12:35

На территории Киево-Печерской лавры есть гражданские люди. УПЦ МП открыла там цех по изготовлению мебели и свечей, законность этого надо проверить.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил министр культуры Александр Ткаченко.

– Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы. На территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свечей). Это могут быть работники этих предприятий. Так же как и неизвестные нам люди, которые прибывали туда последние 2-3 дня, – сказал он.

По его мнению, комиссия Минкульта должна снова попытаться попасть на территорию Киево-Печерской лавры и начать инвентаризацию, а также возобновить процесс передачи Лавры в государственную собственность.

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Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.

Напомним, представители церкви должны были окончательно покинуть территорию лавры еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор. Уже несколько дней подряд в заповедник приходят верующие, которые выступают в поддержку московских священников и не пускают комиссию Минкульта на территорию.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной вражды и оправдание вооруженной агрессии РФ.

В тот же день Павлу избрали меру пресечения — его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.