У Раді пропонують розірвати договір з УПЦ МП на оренду Почаївської Лаври
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У Верховній Раді України ініціювали заклик до Кабінету міністрів розірвати договір про оренду Почаївської лаври з УПЦ Московського патріархату.
Про це йдеться у відповідному проєкті постанови №9179 від 3 квітня 2023 року, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.
Документ вже передано на розгляд керівництву парламенту, проте текст проєкту ухвали поки що не оприлюднено. Угода про оренду Почаївської лаври з УПЦ Московського патріархату діє до 2052 року.
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Раніше міністр культури України повідомив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні люди. УПЦ Московського патріархату відкрила там цех із виготовлення меблів та свічок, законність якого необхідно перевірити.