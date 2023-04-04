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Факти / Україна / Суспільство

У Раді пропонують розірвати договір з УПЦ МП на оренду Почаївської Лаври

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді України ініціювали заклик до Кабінету міністрів розірвати договір про оренду Почаївської лаври з УПЦ Московського патріархату.

Про це йдеться у відповідному проєкті постанови №9179 від 3 квітня 2023 року, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ вже передано на розгляд керівництву парламенту, проте текст проєкту ухвали поки що не оприлюднено. Угода про оренду Почаївської лаври з УПЦ Московського патріархату діє до 2052 року.

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Раніше міністр культури України повідомив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні люди. УПЦ Московського патріархату відкрила там цех із виготовлення меблів та свічок, законність якого необхідно перевірити.

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Джерело: Верховна Рада
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