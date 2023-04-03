Украина решила подать кандидатуру в Исполнительный совет ЮНЕСКО – Джапарова

Апрель, 03 в 15:00

Украина подаст свою кандидатуру в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Об этом сообщили министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время совместного брифинга с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле.

— Мы продолжим работать над другими досье (для включения в Список ЮНЕСКО. — Ред.), как по материальному, так и нематериальному наследию. Мы также рады сообщить, что решили подать нашу кандидатуру в Исполнительный совет ЮНЕСКО на следующий период, 2025-2029 годов, и надеемся, что наши партнеры поддержат нас, — сказала Джапарова.

Во время брифинга также объявили, что Украина готовит досье для внесения в Список ЮНЕСКО культурного ландшафта Чернигова.

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Глава МКИП сообщил, что намерен посетить Чернигов, чтобы начать создание досье по культурному ландшафту города, “чтобы отчитаться, какое культурное наследие в опасности”.

В январе этого года исторический центр Одессы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой, несмотря на развязанную Россией войну в Украине. Этот статус город-порт получил по результатам 18-й внеочередной сессии ЮНЕСКО в Париже 25 января.