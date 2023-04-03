Україна вирішила подати кандидатуру до Виконавчої ради ЮНЕСКО – Джапарова

Квітень, 03 в 15:00

Україна подасть свою кандидатуру до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки.

Про це повідомили міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час спільного брифінгу з гендиректором ЮНЕСКО Одрі Азуле.

– Ми продовжимо працювати над іншими досьє (для включення до Списку ЮНЕСКО. – Ред.), як щодо матеріальної, так і нематеріальної спадщини. Ми також раді повідомити, що вирішили подати нашу кандидатуру до Виконавчої ради ЮНЕСКО на наступний період, 2025-2029 років, і сподіваємося, що наші партнери підтримають нас, – сказала Джапарова.

Під час брифінгу також оголосили, що Україна готує досьє для внесення до Списку ЮНЕСКО культурного ландшафту Чернігова.

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Очільник МКІП повідомив, що має намір відвідати Чернігів, щоб розпочати створення досьє щодо культурного ландшафту міста, та “відзвітувати, яка культурна спадщина у небезпеці”.

У січні цього року історичний центр Одеси було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою, попри розв’язану Росією війну в Україні. Цей статус місто-порт отримало за результатами 18-ї позачергової сесії ЮНЕСКО в Парижі 25 січня.