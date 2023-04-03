Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти

Апрель, 03 в 13:58

Невеста погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайло по кличке Да Винчи, парамедик Алина Михайлова, рассказала жуткие подробности о том, как теряла любимого на собственных руках.

Девушка вспомнила, как в день трагедии выехала по экстренному вызову спасать тяжелого раненого, уже тогда она чувствовала, что это ее любимый.

В интервью Front 18 Алина вспомнила, как за день до трагедии поссорилась с любимым из-за того, что Да Винчи с командой решил идти на штурм российских позиций.

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Утром, 7 марта, когда ее команда получила сообщение о тяжелом трехсотом, девушка почувствовала — это ее любимый.

– Я клянусь я чувствовала, я не знаю, как это описать. Первый раз в жизни я не знала, как я буду работать. Его везут на каталке.

Ко мне подбегает Капуста (побратим Да Винчи. — Ред.) говорит: “Алина прости!”. У меня начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить Капусту. Потому, что у Да Винчи просто опущены руки, он полностью без сознания, – рассказала Алина.

Парамедик засомневалась, сможет ли сама взяться за спасение жениха, но через несколько минут взяла себя в руки и решила, что просто не имеет права не попробовать.

Когда Алина раскрыла веки Да Винчи, чтобы посмотреть на его зрачки, она поняла, что его уже не спасти. Анестезиолог не смог сделать интубацию, потому что трахея военного была разорвана, но все равно успокаивала Алину.

Когда удалось вывести жизненные показатели любимого на монитор, она увидела — ноль. Последние мгновения жизни Да Винчи фактически провел у нее на руках, весь в крови.

– Я вспоминаю этот день каждый день. Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Я качаю этот мешок амбу, который не качается. Он весь в крови, у него вся трахея была разорвана – сказала она.

Напомним, Герой Украины, боец 67 отдельной механизированной бригады Дмитрий Коцюбайло, которого знают по позывному Да Винчи погиб 7 марта, в бою за Бахмут.

10 марта, Киеве в Михайловском соборе состоялось прощание с Героем. Церемонию посетил президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая в то время посещала столицу с рабочим визитом.

В 2021 году Коцюбайло присвоили звание Герой Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: скриншот с видео