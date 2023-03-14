Март, 14 в 21:32

Во вторник, 14 марта, в День украинского добровольца, президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим, вставшим на защиту Украины, а также родным погибших защитников.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце.

– Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу – каждого и каждой. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится ни одному захватчику, — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что в мире не осталось уголка, где бы не слышали о силе и смелости, которую проявили миллионы украинских граждан.

Президент напомнил, что тысячи украинцев встали на защиту своей страны. Украинские добровольцы ежедневно воюют на передовой в составе разных подразделений.

– Украинские добровольцы учат и спасают, лечат. Украинские добровольцы волонтерят. И обязательно победят. 24 февраля, 2014 год, борьба за свободу для Украины в ХХ веке, освободительные битвы более ранних времен – все это будет увенчано победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем каждый день, – заявил глава государства.

Собравшиеся на церемонии почтили минутой молчания память всех защитников, погибших за Украину.

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Во время церемонии Владимир Зеленский вручил:

Орден Золотая Звезда матери солдата Александра Мациевского , расстрелянного российскими оккупантами после слов Слава Украины. Военный участвовал в защите страны с марта 2022 года. Он был удостоен звания Героя Украины посмертно.

, расстрелянного российскими оккупантами после слов Слава Украины. Военный участвовал в защите страны с марта 2022 года. Он был удостоен звания Героя Украины посмертно. Орден Золотая Звезда жене и отцу младшего лейтенанта Тараса Бобанича , который с начала полномасштабной войны во главе 2 отдельного батальона ДУК Правый сектор принимал участие в боях в Киевской и Черниговской областях. В апреле 2022 года подразделения Бобанича сдерживали наступление врага в Харьковской области. Защитник решил вывести личный состав из-под авиационных и артиллерийских ударов РФ, а сам остался для огневого прикрытия. Он до последнего не покидал позиций и получил ранения, несовместимые с жизнью.

, который с начала полномасштабной войны во главе 2 отдельного батальона ДУК Правый сектор принимал участие в боях в Киевской и Черниговской областях. В апреле 2022 года подразделения Бобанича сдерживали наступление врага в Харьковской области. Защитник решил вывести личный состав из-под авиационных и артиллерийских ударов РФ, а сам остался для огневого прикрытия. Он до последнего не покидал позиций и получил ранения, несовместимые с жизнью. Орден Богдана Хмельницкого III степени младшему лейтенанту медицинской службы Алине Михайловой – любимой погибшего военнослужащего Дмитрия Коцюбайло Принимая от президента награду, Михайлова передала ему личный боевой шеврон Коцюбайло, который был командиром отдельного механизированного батальона Волки Да Винчи.

Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, керівник нашої медичної служби «УЛЬФ» Аліна Михайлова віддала Президенту України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. pic.twitter.com/3x4HoK7q0o — Вовки Да Вінчі (@VovkyDaVinchi) March 14, 2023

Зеленский также вручил военным ВСУ и Национальной гвардии ордена Богдана Хмельницкого, ордена За мужество, медали За военную службу Украины, медали За спасенную жизнь.

Медалями Защитнику Отечества были отмечены сотрудники Национальной полиции Украины.