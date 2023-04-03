Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати

Квітень, 03 в 13:58

Наречена загиблого українського героя Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі, парамедикиня Аліна Михайлова, розповіла моторошні подробиці про те, як втрачала коханого на власних руках.

В інтерв’ю Front 18 Аліна згадала, як за день до трагедії посварилася з коханим, через те, що Да Вінчі з командою вирішив йти на штурм російських позицій.

Зранку, 7 березня, коли її команда отримала повідомлення про важкого трьохсотого, дівчина відчула – це її коханий.

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– Я клянусь я відчувала, я не знаю, як це описати. вперший раз в житті я не знала, як я буду працювати. Нам вивозять його на каталці. До мене підбігає Капуста (побратим Да Вінчі. – Ред.) каже: “Аліна вибач!”. В очинається істерика, я починаю бити ногами цю машину, я починаю бити Капусту. Тому, що у Да Вінчі просто опущені руки, він повністю непритомний, – розповіла Аліна.

Парамедикиня засумнівалася, чи зможе сама взятися за порятунок нареченого, та за декілька хвилин взяла себе в руки та вирішила, що просто не має права не спробувати.

Коли Аліна розкрила повіки Да Вінчі, щоб подивитися на його зрачки, вона зрозуміла, що його вже не врятувати. Анестезіолог не зміг зробити інтубацію, бо трахея військового була розірвана, але все одно заспокоювала Аліну.

Коли вдалося вивести життєві показники коханого на монітор, вона побачила – нуль. Останні миті життя Да Вінчі провів у неї на руках, весь у крові.

– Я згадую цей день кожного дня. Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Я качаю цей мішок амбу, який не качаеться. Він весь в крові, в нього вся трахея була розірвана – сказала вона.

Нагадаємо, Герой України, боєць 67 окремої механізованої бригади Дмитро Коцюбайло, якого знають за позивним Да Вінчі загинув 7 березня, в бою за Бахмут.

10 березня, Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з Героєм. Церемонію відвідав президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка в той час відвідувала столицю з робочим візитом.

У 2021 році Коцюбайлу присвоїли звання Герой України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото: скриншот з відео