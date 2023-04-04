Украина может задействовать в войне оперативно-тактический комплекс Сапсан: что известно о разработке

Апрель, 04 в 17:31

Украина может задействовать против России баллистические ракеты малой дальности ATACMS собственного производства. Речь идет об оперативно-тактическом комплексе Сапсан, который может бить на 500 км.

Что известно о разработке ракетного ответа российским Искандерам, когда именно боевой комплекс может стать на вооружение ВСУ, и почему в Кремле его боятся как огня? Далее в материале Фактов ICTV.

Американские баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения — 300 км. Такое оружие называют гемчейнджером. То есть таким, которое меняет правила игры. И оно могло бы предоставить существенное преимущество над врагом. Поэтому Украина давно ждет поставки этого дальнобойного оружия.

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Но пока ATACMS погрязли на уровне политических дискуссий на западе, Украина готовит свой ответ. Речь идет об уникальной разработке, которая превосходит американскую систему.

Министр Обороны Алексей Резников намекнул, что украинские защитники уже в этом году имеют очень реалистичный шанс удивить российских оккупантов. Речь идет о ракетном комплексе Сапсан.

Создание оперативно-тактического комплекса началось еще в 2006 году. За разработку взялся флагман отечественного ракетостроения КБ Южное. Ударная мощь Сапсана — это баллистические ракеты с впечатляющей дальностью поражения.

Радиус поражения — 10 тыс. метров у этой ракеты, 480 кг взрывчатого вещества. Попадание двух таких ракет способно уничтожить авиационную базу, сделать ее неспособной для использования. Так же они способны уничтожать склады или арсеналы.

В 2018 году было испытано четыре типа головок самонаведения для ракет. Саму же пусковую установку украинцы впервые увидели во время парада в Киеве на 30-летие Независимости Украины. Уже в 2021 году в Минобороны отчитались, что степень готовности комплекса Сапсан достигает 80%.

— Этот комплекс уникален тем, что он является конструктором, который дает возможность использовать различные типы ракет. Это ракета оперативно-тактического уровня — баллистическая. Это возможность избегать и быть невидимой для большинства систем противовоздушной обороны. Сапсан может быть использован для пуска противокорабельных ракет и для зенитно-ракетного комплекса, — рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Однако самое главное — Сапсан даст возможность бить по российским военным объектам, которые до этого считались недосягаемыми.

— Перебой снабжения из Ростовской области на восток — это дает нам дополнительный потенциал. Враг не может вовремя перебрасывать подкрепления, перемещать снаряды, оружие. И это ответ, как двигаться для деоккупации на востоке, — считает Мусиенко.

Сапсан способен сократить диспропорции в дальнобойности оружия. Сейчас Россия имеет преимущество примерно в 20 раз. Этим “ракетным мечом” украинцы могли бы ответить оккупантам.

Именно этот комплекс мог бы стать ключевым инструментом для деоккупации Крыма — разрушить оборону противника, закрыть с севера полуостров, разбить пути, паромную переправу, а ракетами ударить по авиационным базам.

В будущем подобное оружие отобьет любое желание России повторить когда-либо наступление — это элемент сдерживания, который может стать залогом безопасности во всем регионе.