Февраль, 19 в 10:56

Для победы в войне с Россией США и партнеры должны предоставить Украине современное вооружение, в том числе истребители F-16 и ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил во время закрытого брифинга для американских законодателей, сообщает издание Politico.

На встрече присутствовало более 10 членов Палаты представителей и Сената США. Они поинтересовались у Каволи, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне с Россией.

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– Да, – коротко ответил генерал.

Каволи отметил, что для успешного контрнаступления и остановки оккупационной армии РФ Соединенные Штаты и их союзники должны предоставить Украине самое современное вооружение, которое можно передать. В частности, самолеты, беспилотники и ракеты с дальностью полета более 100 км, такие как ATACMS.

Как пишет Politico, сенатор штата Аризона Марк Келли, встречавшийся с Каволи и украинскими лидерами в Мюнхене, сказал, что поддерживает обучение украинских пилотов и экипажей технического обслуживания в США.

– Правильно было бы разработать план определения персонала, который будет обучен вместе с обслуживающими, и разработать учебный план, – рассказал сенатор.

Как мы рассказывали ранее, группа американских конгрессменов с представителями от обеих партий написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом предоставить Украине истребители F-16.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в США с просьбой как можно скорее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.