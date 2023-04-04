Україна може задіяти у війні оперативно-тактичний комплекс Сапсан: що відомо про розроблення

Квітень, 04 в 17:31

Україна може задіяти проти Росії балістичні ракети малої дальності ATACMS власного виробництва. Йдеться про оперативно-тактичний комплекс Сапсан, який може бити на 500 км.

Що відомо про розроблення ракетної відповіді російським Іскандерам, коли саме бойовий комплекс може стати на озброєння ЗСУ та чому в Кремлі його бояться, як вогню? Далі у матеріалі Фактів ICTV.

Американські балістичні ракети ATACMS із дальністю ураження у 300 км. Таку зброю називають гемчейнджером. Тобто такою, що змінює правила гри. І вона б могла надати суттєву перевагу над ворогом. Тому Україна давно чекає на поставки цієї далекобійної зброї.

Зараз дивляться

Але поки ATACMS загрузли на рівні політичних дискусій на заході, Україна готує свою відповідь. Йдеться про унікальну розробку, яка перевершує американську систему.

Міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що українські захисники вже цього року мають дуже реалістичний шанс здивувати російських окупантів. Йдеться про ракетний комплекс Сапсан.

Створення оперативно-тактичного комплексу розпочалося ще 2006 року. За розроблення взявся флагман вітчизняного ракетобудування КБ Південне. Ударна міць Сапсана – це балістичні ракети із вражаючою дальністю ураження.

Радіус ураження – 10 тис. метрів у цієї ракети, 480 кг вибухової речовини. Влучання двох таких ракет здатне знищити авіаційну базу, зробити її нездатною для використання. Так само вони здатні знищувати склади чи арсенали.

У 2018 році було випробувано чотири типи головок самонаведення для ракет. Саму ж пускову установку українці вперше побачили під час параду в Києві на 30-річчя Незалежності України. Вже у 2021 році в Міноборони відзвітували, що ступінь готовності комплексу Сапсан сягає 80%.

– Цей комплекс унікальний тим, що він є конструктором, який дає можливість використовувати різні типи ракет. Це ракета оперативно-тактичного рівня – балістична. Це можливість уникати та бути невидимою для більшості систем протиповітряної оборони. Сапсан може бути використаний для пуску протикорабельних ракет і для зенітно-ракетного комплексу, – розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Однак найголовніше – Сапсан дасть можливість бити по російських військових об’єктах, які досі вважалися недосяжними.

– Перебій постачання з Ростовської області на схід – це дає нам додатковий потенціал. Ворог не може вчасно перекидати підкріплення, переміщувати снаряди, зброю. І це відповідь, як рухатися для деокупації на сході, – вважає Мусієнко.

Сапсан здатен скоротити диспропорції у далекобійності зброї. Зараз Росія має перевагу приблизно у 20 разів. Цим “ракетним мечем” українці могли б відповісти окупантам.

Саме цей комплекс міг би стати ключовим інструментом для деокупації Криму – зруйнувати оборону противника, закрити з півночі півострів, розбити шляхи, поромну переправу, а ракетами вдарити по авіаційних базах.

У майбутньому така зброя відіб’є будь-яке бажання Росії повторити коли-небудь наступ – це елемент стримування, який може стати запорукою безпеки у всьому регіоні.