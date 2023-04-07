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Факты / Україна / Общество

Волонтеры, которые получили ранения во время выполнения миссии, смогут получить денежную помощь

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Кабмін
Фото: Depositphotos

Волонтерам которые получили ранения во время предоставления в районе проведения боевых действий смогут получить единовременную денежную помощь. В случае гибели — помощь получат родственники. В постановление КМУ от 19.08.2015 N 604 внесли изменения.

Об этом в своем Telegram сообщил постоянный представитель правительства Украины в парламенте Тарас Мельничук.

– Обеспечена возможность назначать и выплачивать единовременное денежное пособие в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), если его смерть или ранение наступили во время предоставления волонтерской помощи ВСУ, другим военным формированиям, правоохранительным органам во время действия особого периода, действия правового режима чрезвычайного или военного положения, – написал он.

Мельничук отметил, вопрос назначения и выплаты такой единовременной денежной помощи урегулирован и уточнен перечень документов, которые подаются для ее назначения.

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