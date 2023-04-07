Волонтери, які зазнали поранень під час виконання місії, зможуть отримати грошову допомогу

Квітень, 07 в 16:19

Волонтерам які отримали поранення під час надання в районі проведення бойових дій зможуть отримати одноразову грошову допомогу. У разі загибелі – допомогу отримають родичі. До постанови КМУ від 19.08.2015 N 604 внесли зміни.

Про це у своєму Telegram повідомив постійний представник уряду України в парламенті Тарас Мельничук.

– Забезпечено можливість призначати та виплачувати одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо його смерть чи поранення настали під час надання волонтерської допомоги ЗСУ, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, – написав він.

Мельничук зазначив, питання призначення і виплати такої одноразової грошової допомоги врегульовано та уточнено перелік документів, які подаються для її призначення.