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Украина освободит Крым: Ташева объяснила, каким путем

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина освободит Крым: Ташева объяснила, каким путем

Вероятнее всего Украина вернет временно оккупированный российской армией Крымский полуостров военным путем. Об этом заявила представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

Она убеждена, что Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма — как до полномасштабной войны в Украине, так и после ее начала.

Ташева рассказала, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало понятно, что военный элемент деоккупации Крыма стал ключевым.

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— Мы не исключаем политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры. Но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем, — считает представитель президента в Крыму.

В то же время Ташева отметила, что с учетом возможного освобождения Крыма за короткий срок нужно подготовить изменения в стратегию деоккупации, которую планируют завершить летом.

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Источник: Радио Свобода
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