Україна звільнить Крим: Ташева пояснила, яким шляхом

Квітень, 08 в 17:17

Найімовірніше Україна поверне тимчасово окупований російською армією Кримський півострів військовим шляхом. Про це заявила представниця президента в Криму Таміла Ташева.

Вона переконана, що Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму – як до повномасштабної війни в Україні, так і після її початку.

Ташева розповіла, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації Криму став ключовим.

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– Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом, – вважає представниця президента у Криму.

Водночас Ташева наголосила, що з урахуванням можливого звільнення Криму за короткий термін потрібно підготувати зміни до стратегії деокупації, яку планують завершити влітку.