Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Україна звільнить Крим: Ташева пояснила, яким шляхом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна звільнить Крим: Ташева пояснила, яким шляхом

Найімовірніше Україна поверне тимчасово окупований російською армією Кримський півострів військовим шляхом. Про це заявила представниця президента в Криму Таміла Ташева.

Вона переконана, що Росія не хотіла говорити про політико-дипломатичне повернення Криму – як до повномасштабної війни в Україні, так і після її початку.

Ташева розповіла, що після спроб окупувати частину Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стало зрозуміло, що військовий елемент деокупації Криму став ключовим.

Зараз дивляться

– Ми не виключаємо політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що, найімовірніше, звільнення буде військовим шляхом, – вважає представниця президента у Криму.

Водночас Ташева наголосила, що з урахуванням можливого звільнення Криму за короткий термін потрібно підготувати зміни до стратегії деокупації, яку планують завершити влітку.

Читайте
Україні вдалося повернути ще 31 депортовану дитину

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка