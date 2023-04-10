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Факти / Україна / Суспільство

Через страх: у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни викопали величезний “цар-окоп” у Запорізькій області

Юля Захарченко, редакторка стрічки
окопи
Фото: Depositphotos

Російські окупанти викопали 70-кілометровий окоп у Запорізькій області через страх перед контрнаступом воїнів Збройних сил України.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Це через страх контрнаступу. Саме тому вони так упорядковують свої позиції, будують фортифікацію, – сказав Дмитрашківський.

Він додав, що росіяни активно мінують тимчасово окуповану територію України. Він зазначив, що поки невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім землі можна було розмінувати.

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Через страх: у ЗСУ пояснили, навіщо росіяни викопали величезний “цар-окоп” у Запорізькій області / 5 фотографий

Фото: супутникові знімки Sentinel-2

Раніше російські війська на окупованих територіях Запорізької області викопали окоп, що тягнеться безперервно на відстань понад 70 км.

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