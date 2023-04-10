Привіт, рідненька, дуже сильно тебе люблю: український захисник вперше поговорив з мамою після звільнення з полону

Квітень, 10 в 20:15

Україні вдалося повернути додому з російського полону ще 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя Донецької області, металургійного комбінату Азовсталь, Гостомеля Київської області.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими оприлюднили дуже чуттєві та зворушливі кадри, як український захисник уперше за довгий час говорить зі своєю мамою після повернення з російського полону. Він не втримав сліз після того, як почув голос найріднішої людини.

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– Мамулько, привіт, рідненька! Ми вже в Україні, мамуль. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт передавай, – сказав український воїн.

Мати українського захисника відповіла, що дуже рада чути його голос, бо знала та щиро вірила, що він повернеться додому. З розмови стало зрозуміло, що вона нещодавно стала бабусею, а згодом дізналася про ще одну чудову новину – син живий і скоро буде з рідними.

– Мамулько, хто там? Хлопчик чи дівчинка? – запитав він.

Після розмови з’ясувалося, що матір звільненого захисника стала бабусею новонародженої онучки, тому жінка не втримала сліз радості після того, як почула голос сина.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими