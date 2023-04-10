Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Привіт, рідненька, дуже сильно тебе люблю: український захисник вперше поговорив з мамою після звільнення з полону

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Привіт, рідненька, дуже сильно тебе люблю: український захисник вперше поговорив з мамою після звільнення з полону

Україні вдалося повернути додому з російського полону ще 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя Донецької області, металургійного комбінату Азовсталь, Гостомеля Київської області.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими оприлюднили дуже чуттєві та зворушливі кадри, як український захисник уперше за довгий час говорить зі своєю мамою після повернення з російського полону. Він не втримав сліз після того, як почув голос найріднішої людини.

Зараз дивляться

– Мамулько, привіт, рідненька! Ми вже в Україні, мамуль. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт передавай, – сказав український воїн.

Мати українського захисника відповіла, що дуже рада чути його голос, бо знала та щиро вірила, що він повернеться додому. З розмови стало зрозуміло, що вона нещодавно стала бабусею, а згодом дізналася про ще одну чудову новину – син живий і скоро буде з рідними.

– Мамулько, хто там? Хлопчик чи дівчинка? – запитав він.

Після розмови з’ясувалося, що матір звільненого захисника стала бабусею новонародженої онучки, тому жінка не втримала сліз радості після того, як почула голос сина.

Читайте
Україна повернула додому 100 захисників, серед яких оборонці Азовсталі та Гостомеля

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка