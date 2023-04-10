Апрель, 10 в 16:41

В понедельник, 10 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 100 защитников Украины, среди которых военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы.

Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Среди них есть защитники Мариуполя, Азовстали, Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь, — написал он.

Ермак подчеркнул, что задача президента Владимира Зеленского — вернуть всех наших людей, для него является ключевой и одной из приоритетных.

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— Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня, — добавил глава ОП.

Также сегодня Украина вернула 24 ребенка с временно оккупированной территории Херсонщины.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, это была одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.