Сотня родин, які перед Великоднем отримали справжню радість: Зеленський про обмін полоненими

Квітень, 10 в 22:46

Україна продовжує працювати, щоб повернути всіх громадян з російського полону. Про кожного українського захисника та захисницю пам’ятають, і обов’язково повернуть додому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 10 квітня 2023 року.

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– Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни Військово-морських сил, нацгвардійці. Серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Це сотня родин, які перед Великоднем отримали справжню радість. Звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути всіх наших із російської неволі. Пам’ятаємо про кожного і кожну! І повернемо, – наголосив глава держави.

Зеленський подякував усім, хто підтримує українців після звільнення, дбає про лікування й адаптацію, тому що це важливо.

Водночас Україна продовжує розширювати зовнішньополітичні можливості держави. Зокрема, президент домовився з прем’єр-міністром Іраку про нову енергію міждержавних взаємин.

– Я поінформував прем’єр-міністра про наші зусилля, щоби повернути мир і цілісність Україні, зокрема, про нашу формулу миру. І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою.

Президент поговорив сьогодні з прем’єр-міністром Греції, переважно щодо наявних викликів, та розказав про безпекову ситуацію.

– Ширше – про нашу активність заради повернення миру й захисту людей. Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого.

Зеленський зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України, який підтримує державу словом та конкретною роботою з 2014 року.

– Зараз він вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24. Дякую за це! Обговорили, як саме глобальний вплив Бренсона може допомагати відновленню, відбудові освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування, – наголосив Володимир Зеленський.

Україна спостерігає чергові кроки в оборонній допомозі державі від Німеччини. Через два тижні відбудеться посилення від Німеччини у бронетехніці, ППО, боєприпасах, інженерних машинах і медицині, наголосив президент.

– Все, що посилює захист України від російського терору, дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, захищає кожного у світі. Термін програш має стати супутником терміну агресор. І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую всім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави – у Марʼїнці та в Бахмуті, під Авдіївкою та Кремінною, на Запоріжжі й Херсонщині, на Харківщині, у міцності всього нашого прикордоння.

Зеленський вважає, що виграти бій для України – це виграти бій і для себе, тому завжди варто про це пам’ятати.