Врагу не все известно, Украине есть чем удивить военные корабли РФ в Черном море — Резников

Апрель, 11 в 0:59

Украине есть чем удивить российские военные корабли, которые находятся в Черном море. Однако некоторые детали сейчас нельзя раскрывать, поскольку не все известно врагу.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские военные вскоре устроят неприятный сюрприз российским оккупантам.

— Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой. Благодаря его усилиям и команде — это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Есть нюансы, которые до сих пор не известны врагу. Это означает, что мы можем предлагать еще очередной “сюрприз” на море, очередную “бавовну”, связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю, — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Украинские журналисты отмечают, что таким образом министр обороны намекнул на удар, который ранее нанесли украинские надводные беспилотники по фрегату Адмирал Макаров и других кораблях Черноморского флота РФ.