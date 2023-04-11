Ворогу не все відомо, Україна має чим здивувати військові кораблі РФ у Чорному морі – Резніков

Квітень, 11 в 0:59

Україна має чим здивувати російські військові кораблі, які перебувають в Чорному морі. Проте деякі деталі зараз не можна розкривати, оскільки не все відомо ворогу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, українські військові незабаром влаштують неприємний сюрприз російським окупантам.

– Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Неїжпапою. Завдяки його зусиллям та команді – це відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити. Є нюанси, які досі не відомі ворогу. Це означає, що ми можемо пропонувати ще черговий “сюрприз” на морі, чергову “бавовну”, пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію, – наголосив очільник Міноборони України.

Українські журналісти зазначають, що таким чином міністр оборони натякнув на удар, який раніше завдали українські надводні безпілотники по фрегату Адмірал Макаров та інших кораблях Чорноморського флоту РФ.