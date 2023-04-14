В пятницу, 14 апреля, в Украине официально завершился отопительный сезон 2022 – 2023 годов. Он прошел в условиях постоянных ракетных обстрелов РФ и отключений света.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз, руководитель Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 Алексей Чернышев.

– Благодарю руководителей городов и областей, с которыми мы тесно работали в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7 и оперативно решая все вопросы, — отметил он.

Чернышев также поблагодарил газовщиков, которые обеспечивали добычу и поставку природного газа, а также восстанавливали поврежденные обстрелами объекты, несмотря на опасность и ракетный террор РФ.

Руководитель Нафтогаза уточнил, что уже стартовала подготовка к следующему отопительному сезону 2023 – 2024 годов. По его словам, пройти следующую зиму поможет приобретенный опыт.

– Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму, — подчеркнул Чернышев.

Недавно Нафтогаз ввел новый подход в подготовке к отопительным сезонам. Теперь планирование будет происходить на два года вперед.

Как отмечал министр энергетики Герман Галущенко, Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, поскольку смогла удержать энергосистему зимой в условиях массированных атак. С середины февраля в энергосистеме Украины отсутствует дефицит.

Источник: Группа Нафтогаз

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