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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Найважча зима позаду: в Україні офіційно завершився опалювальний сезон

Опалення
Фото: УНІАН

У п’ятницю, 14 квітня, в Україні офіційно завершився опалювальний сезон 2022 – 2023 років. Він пройшов в умовах постійних ракетних обстрілів РФ та відключень світла.

Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз, керівник Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022/23 Олексій Чернишов.

– Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв’язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання, – зазначив він.

Чернишов також подякував газовикам, які забезпечували видобуток і постачання природного газу, а також відновлювали пошкоджені обстрілами об’єкти, попри небезпеку та ракетний терор РФ.

Керівник Нафтогазу уточнив, що вже стартувала підготовка до наступного опалювального сезону 2023 – 2024 років. За його словами, пройти наступну зиму допоможе набутий досвід.

– Хоч як ворог намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму, – наголосив Чернишов.

Нещодавно Нафтогаз запровадив новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів. Тепер планування відбуватиметься на два роки вперед.

Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, оскільки змогла втримати енергосистему взимку в умовах масованих атак. З середини лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит.

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Опалення

Джерело: Група Нафтогаз

Війна в Україні, Нафтогаз, Олексій Чернишов, Опалювальний сезон
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