На Закарпатье правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы.

По данным полиции, такие насильственные действия сексуального характера злоумышленник совершал в отношении девочки неоднократно.

— 14 апреля в полицию обратилась закарпатка, которая сообщила, что ей стало известно о совершении сексуального насилия ее сожителем в отношении 12-летней дочери. Сотрудники полиции сразу начали расследование и пообщались с ребенком. В результате информация подтвердилась: выяснилось, что впервые ребенок пострадал от насилия в июне 2021 года, — сообщили в полиции.

После этого мужчина насиловал ребенка еще несколько раз. Факт совершения против девочки действий сексуального характера подтвердили и медики.

Правоохранители задержали отчима девочки в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В квартире мужчины провели обыск и изъяли ряд вещей, которые будут доказательствами по этому делу.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, то есть изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Следствие по делу продолжается. Ребенку будет оказана необходимая психологическая помощь.

Источник : Нацполиция

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