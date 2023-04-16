На Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки.

За даними поліції, такі насильницькі дії сексуального характеру зловмисник вчиняв щодо дівчинки неодноразово.

– 14 квітня до поліції звернулася закарпатка, яка повідомила, що їй стало відомо про вчинення сексуального насильства її співмешканцем щодо 12-річної доньки. Співробітники поліції одразу розпочали розслідування та поспілкувалися з дитиною. В результаті інформація підтвердилася: з’ясувалося, що вперше дитина потерпіла від насильства у червні 2021 року, – повідомили у поліції.

Після цього чоловік ґвалтував дитину ще кілька разів. Факт вчинення проти дівчинки дій сексуального характеру підтвердили й медики.

Правоохоронці затримали вітчима дівчинки у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

У помешканні чоловіка провели обшук та вилучили низку речей, які будуть доказами у цій справі.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває. Дитині буде надано необхідну психологічну допомогу.

Джерело : Нацполіція

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