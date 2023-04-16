Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
На Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки.
За даними поліції, такі насильницькі дії сексуального характеру зловмисник вчиняв щодо дівчинки неодноразово.
– 14 квітня до поліції звернулася закарпатка, яка повідомила, що їй стало відомо про вчинення сексуального насильства її співмешканцем щодо 12-річної доньки. Співробітники поліції одразу розпочали розслідування та поспілкувалися з дитиною. В результаті інформація підтвердилася: з’ясувалося, що вперше дитина потерпіла від насильства у червні 2021 року, – повідомили у поліції.
Після цього чоловік ґвалтував дитину ще кілька разів. Факт вчинення проти дівчинки дій сексуального характеру підтвердили й медики.
Правоохоронці затримали вітчима дівчинки у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.
У помешканні чоловіка провели обшук та вилучили низку речей, які будуть доказами у цій справі.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.
Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває. Дитині буде надано необхідну психологічну допомогу.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко