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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Накануне Пасхи в Украину вернули мать, которую дочь разыскивала почти полгода

українські біженці
Фото: УНИАН

Накануне Пасхи в Украину к родным и близким вернули женщину.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В декабре прошлого года в ведомство обратилась ее дочь, которая разыскивала свою пожилую мать. Старушка осталась на временно оккупированной территории Херсонщины.

Позже выяснилось, что она была тяжело ранена и ее незаконно переместили в Геническ.

– В сотрудничестве с волонтерской организацией Помогаем выехать, старушку удалось вывезти из временно оккупированного города через территорию России и Беларуси, — говорится в сообщении.

Тяжелобольную женщину на границе с Беларусью забрала скорая помощь из города Кривой Рог. Именно в Кривом Роге ее ждет дочь, которая, не теряя надежды, сделала все, чтобы вернуть свою маму.

Напомним, 16 апреля, в Пасху состоялся очередной обмен пленными. 130 украинских воинов удалось освободить из российского плена.

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Накануне Пасхи в Украину вернули мать, которую дочь разыскивала почти полгода

Война в Украине, Кривой Рог, Російська агресія, Херсонская область
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