В Україну вдалося повернути 2 235 людей з полону після вторгнення РФ – Міноборони
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося повернути додому щонайменше 2 235 людей. Під час останнього обміну на Великдень ще 130 українських захисників вдалося звільнити з російського полону.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що тема обміну полоненими потребує тиші заради безпеки українських військових, які перебувають у ворожих місцях неволі.
Вона розповіла, що Україна з 24 лютого 2022 року вперше організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.
Цей процес став повністю офіційним та відкритим, наскільки дозволяє безпека. Весною 2022 року ухвалили всі необхідні закони, постанови, накази, запустили цивілізований державний механізм обміну.
А вже у березні 2022 року уряд створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, який координує діяльність понад 10 державних інституцій.
Маляр розповіла, що згодом були створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій, врегульовано логістику від моменту затримання до доставлення у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і відповідальність кожного закріплена нормативно.
За актуальними даними, на Великдень відбувся обмін полоненими – ще 130 українських воїнів вдалося визволити з російського полону. Більшість військових захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також у Запорізькій, Херсонській, Луганській областях.
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
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