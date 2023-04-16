Они получают звезды, а мы как пушечное мясо: военный РФ пожаловался на несправедливость — ГУР

Российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением на службе. В то же время он рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.

Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского военного со своей женой.

— Да тут алкоголь вообще страшно покупать, много всякого такого проплывало. Говорили, якобы с 8 февраля будем типа стволы… Разоружат нас в Луганске, там неделю побудем и все. Мы должны в городах стоять, порядки там наводить, а мы вместо пехоты здесь. Туда вот кировчане к нам заехали, немного от нас, они посмотрели, что тут. Они просто два часа лежали, не вставали. Наши… да как-то так, — рассказал оккупант.

Российский оккупант в разговоре пожаловался, как благодаря им руководство РФ получает себе воинское звание.

— Да, они себе звездочек понаклеили, кто был капитаном, уже майором, кто был майором, уже полканом и тому подобное. За счет нас выписывают. Они получают звездочки, а мы как пушечное мясо. Не хочешь идти — дезертир, посадим. Как-то закосить здесь только два варианта: тяжелый трехсотый без ноги, без руки, или двухсотый и все. Да, а в госпитале, ты понимаешь, там столько народа, попробуй пробраться, чтобы тебя осмотрели. А если у тебя там осколок в руке торчит или в ляжке там, или пол пятки нет, ничего — сиди. Ты полдня можешь просидеть там. Не успели, отсоединили, зашили, все, — отметил военный РФ.

В ГУР Минобороны отметили, что всех российских оккупантов ожидает справедливое возмездие за каждое военное преступление, совершенное против Украины.

Источник : Минобороны

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