Они получают звезды, а мы как пушечное мясо: военный РФ пожаловался на несправедливость — ГУР
Российский военный пожаловался жене на несправедливость с продвижением на службе. В то же время он рассказал об условиях лечения раненых солдат РФ.
Об этом свидетельствует перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговор российского военного со своей женой.
— Да тут алкоголь вообще страшно покупать, много всякого такого проплывало. Говорили, якобы с 8 февраля будем типа стволы… Разоружат нас в Луганске, там неделю побудем и все.
Мы должны в городах стоять, порядки там наводить, а мы вместо пехоты здесь. Туда вот кировчане к нам заехали, немного от нас, они посмотрели, что тут. Они просто два часа лежали, не вставали. Наши… да как-то так, — рассказал оккупант.
Российский оккупант в разговоре пожаловался, как благодаря им руководство РФ получает себе воинское звание.
— Да, они себе звездочек понаклеили, кто был капитаном, уже майором, кто был майором, уже полканом и тому подобное. За счет нас выписывают. Они получают звездочки, а мы как пушечное мясо. Не хочешь идти — дезертир, посадим. Как-то закосить здесь только два варианта: тяжелый трехсотый без ноги, без руки, или двухсотый и все.
Да, а в госпитале, ты понимаешь, там столько народа, попробуй пробраться, чтобы тебя осмотрели. А если у тебя там осколок в руке торчит или в ляжке там, или пол пятки нет, ничего — сиди. Ты полдня можешь просидеть там. Не успели, отсоединили, зашили, все, — отметил военный РФ.
В ГУР Минобороны отметили, что всех российских оккупантов ожидает справедливое возмездие за каждое военное преступление, совершенное против Украины.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко