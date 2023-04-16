Вони отримують зірки, а ми як гарматне м’ясо: військовий РФ поскаржився на несправедливість – ГУР

Російський військовий поскаржився дружині на несправедливість із просуванням на службі. Водночас він розповів про умови лікування поранених солдатів РФ.

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмова російського військового зі своєю дружиною.

– Та тут алкоголь взагалі страшно купувати, багато всякого такого пропливало. Говорили, нібито з 8 лютого будемо типу стволи… Роззброять нас у Луганську, там тиждень побудемо і все. Ми маємо в містах стояти, порядки там наводити, а ми замість піхоти тут. Туди ось кіровчани до нас заїхали, трохи від нас, вони подивилися, що тут. Вони просто дві години лежали, не вставали. Наші… та якось так, – розповів окупант.

Російський окупант у розмові поскаржився, як завдяки ним керівництво РФ отримує собі військове звання.

– Так, вони собі зірочок понаклеїли, хто був капітаном, вже майором, хто був майором, вже полканом тощо. За рахунок нас виписують. Вони отримують зірочки, а ми як гарматне м’ясо. Не хочеш йти – дезертир, посадимо. Якось закосити тут тільки два варіанти: важкий трьохсотий без ноги, без руки, або двохсотий і все. Так, а в госпіталі, ти розумієш, там стільки народу, спробуй пробратися, щоб тебе оглянули. А якщо в тебе там осколок у руці стирчить або в ляшці там, або пів п’яти немає, нічого – сиди. Ти півдня можеш просидіти там. Не встигли, від’єднали, зашили, все, – зазначив військовий РФ.

У ГУР Міноборони наголосили, що на всіх російських окупантів очікує справедлива відплата за кожен воєнний злочин, здійснений проти України.

Джерело : Міноборони

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