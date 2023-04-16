Всі медзаклади на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими військовими РФ – Генштаб
Російські війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені пораненими загарбниками.
Про це у зведенні 16 квітня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Внаслідок цього ворог використовує цивільні навчальні заклади в окупації у власних цілях.
Зокрема, у Високому Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги там надаються виключно російським військовослужбовцям.
Станом на 15 квітня, на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості, зазначають у Генштабі.
Також окупанти привласнюють зерновий урожай українців. Зокрема, у Бердянську маріонеткова влада намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.
Водночас російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення України. Зокрема, у Таврії Херсонської області вони активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, щоб перевірити наявність російського паспорта.
Громадянам України, які не отримали російський паспорт, окупанти повідомили, що у разі неоформлення документів до 1 червня мають наміри депортувати з конфіскацією всього особистого майна.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко