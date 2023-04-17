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Общество
Валентина Андрейко, журналіст

Возвращение украинских детей из РФ: Лубинец рассказал, как это происходит

евакуація, діти
Фото: Depositphotos

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Украинской правде отметил, что Офис омбудсмена в сотрудничестве со многими другими ведомствами и людьми смог вернуть 327 детей.

Дмитрий Лубинец отметил, что возвращение даже одного ребенка, депортированного или просто похищенного Россией, — это целая спецоперация, тщательно продуманная и проработанная до деталей.

Стоит отметить, что российская сторона никак не способствует возвращению украинских детей. Но Украина все же находит и возвращает своих юных граждан.

Месяц назад страну всколыхнул случай, когда женщина, общавшаяся в чате соцсетей, наткнулась на мужчину, рядом с которым сидел мальчик. И когда мужчина не смог понять текст на украинском, мальчик перевел вопрос.

Женщина заподозрила, что мальчика могли вывезти из Украины. Уже потом удалось выяснить, что родители ребенка еще с 2014-го года живут на оккупированной территории, поэтому неизвестно, как ребенок оказался в России.

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російські паспорти

Источник: Украинская правда
Война в Украине, Дмитрий Лубинец, обмін
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Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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