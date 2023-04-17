Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Украинской правде отметил, что Офис омбудсмена в сотрудничестве со многими другими ведомствами и людьми смог вернуть 327 детей.

Дмитрий Лубинец отметил, что возвращение даже одного ребенка, депортированного или просто похищенного Россией, — это целая спецоперация, тщательно продуманная и проработанная до деталей.

Стоит отметить, что российская сторона никак не способствует возвращению украинских детей. Но Украина все же находит и возвращает своих юных граждан.

Месяц назад страну всколыхнул случай, когда женщина, общавшаяся в чате соцсетей, наткнулась на мужчину, рядом с которым сидел мальчик. И когда мужчина не смог понять текст на украинском, мальчик перевел вопрос.

Женщина заподозрила, что мальчика могли вывезти из Украины. Уже потом удалось выяснить, что родители ребенка еще с 2014-го года живут на оккупированной территории, поэтому неизвестно, как ребенок оказался в России.

Источник : Украинская правда

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