Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Українській правді зазначив, що Офіс омбудсмена у співпраці з багатьма іншими відомствами і людьми зміг повернути 327 дітей.

Дмитро Лубінець зазначив, що повернення навіть однієї дитини, депортованої чи просто викраденої Росією, – це ціла спецоперація, ретельно продумана і пропрацьована до деталей.

Варто зазначити, що російська сторона ніяк не сприяє поверненню українських дітей. Але Україна все ж знаходить і повертає своїх юних громадян.

Місяць тому країну сколихнув випадок, коли жінка, що спілкувалася в чаті соцмереж, натрапила на чоловіка, поряд з яким сидів хлопчик. І коли чоловік не зміг зрозуміти текст українською, хлопчик переклав запитання.

Жінка запідозрила, що хлопчика могли вивезти з України. Вже потім вдалося з’ясувати, що батьки дитини ще з 2014-го року живуть на окупованій території, тож невідомо, як дитина опинилася в Росії.

Джерело : Українська правда

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