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Суспільство
Валентина Андрейко, журналістка

Повернення українських дітей з РФ: Лубінець розповів, як це відбувається

евакуація, діти
Фото: Depositphotos

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Українській правді зазначив, що Офіс омбудсмена у співпраці з багатьма іншими відомствами і людьми зміг повернути 327 дітей.

Дмитро Лубінець зазначив, що повернення навіть однієї дитини, депортованої чи просто викраденої Росією, – це ціла спецоперація, ретельно продумана і пропрацьована до деталей.

Варто зазначити, що російська сторона ніяк не сприяє поверненню українських дітей. Але Україна все ж знаходить і повертає своїх юних громадян.

Місяць тому країну сколихнув випадок, коли жінка, що спілкувалася в чаті соцмереж, натрапила на чоловіка, поряд з яким сидів хлопчик. І коли чоловік не зміг зрозуміти текст українською, хлопчик переклав запитання.

Жінка запідозрила, що хлопчика могли вивезти з України. Вже потім вдалося з’ясувати, що батьки дитини ще з 2014-го року живуть на окупованій території, тож невідомо, як дитина опинилася в Росії.

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російські паспорти

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Дмитро Лубінець, обмін
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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