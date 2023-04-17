Повернення українських дітей з РФ: Лубінець розповів, як це відбувається
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Українській правді зазначив, що Офіс омбудсмена у співпраці з багатьма іншими відомствами і людьми зміг повернути 327 дітей.
Дмитро Лубінець зазначив, що повернення навіть однієї дитини, депортованої чи просто викраденої Росією, – це ціла спецоперація, ретельно продумана і пропрацьована до деталей.
Варто зазначити, що російська сторона ніяк не сприяє поверненню українських дітей. Але Україна все ж знаходить і повертає своїх юних громадян.
Місяць тому країну сколихнув випадок, коли жінка, що спілкувалася в чаті соцмереж, натрапила на чоловіка, поряд з яким сидів хлопчик. І коли чоловік не зміг зрозуміти текст українською, хлопчик переклав запитання.
Жінка запідозрила, що хлопчика могли вивезти з України. Вже потім вдалося з’ясувати, що батьки дитини ще з 2014-го року живуть на окупованій території, тож невідомо, як дитина опинилася в Росії.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко