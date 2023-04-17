У Києві пік весняної повені очікується наприкінці квітня – Укргідрометцентр

Пік весняної повені у Києві орієнтовно очікують на 22 квітня.

Про це повідомляють в КМДА.

Наразі є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 м перевищує торішній.

– Головна причина підтоплень – це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень Дніпра у Києві завжди регулювався шляхом роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію.

Київські рятувальники та синоптики постійно моніторять рівень Дніпра. За інформацією Укргідрометцентру, станом на 12:00 17 квітня рівень води у Дніпрі сягає 9 359 см (критичний рівень – 9 415 см) за Балтійською системою висот.

– До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути залучені у наданні допомоги мешканцям, – розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

У КМДА зазначають, якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, то ці випадки розглядатимуть в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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