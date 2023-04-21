Кілька місяців російських обстрілів та атак: у ЗСУ показали кадри Бахмуту з неба

Українські воїни героїчно захищають Бахмут Донецької області, який називають містом-фортецею. Там тривають криваві та потужні бої, тому що ворог намагається сильніше наступати та захопити місто.

Про це повідомляє 3 окрема штурмова бригада, яка є підрозділом Збройних сил України.

У бригаді показали кадри з неба, на яких можна побачити, наскільки російські окупанти зруйнували Бахмут.

– Бахмут: панорама на залишки міста. Декілька місяців інтенсивних російських обстрілів та атак, – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити зруйновані житлові будинки та автомобілі, а також вирви від численних снарядів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що на Сході зараз тривають запеклі бої, проте епіцентром бойових дій досі залишається Бахмут.

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