Минкульт обратился к YouTube с просьбой заблокировать рекламу ЧВК Вагнера

Кремлевские технологи через видеохостинги популяризируют российские военные формирования, в частности — ЧВК Вагнера. Поэтому Минкульт обратился к YouTube с просьбой заблокировать рекламу незаконных формирований.

Об этом в своем Telegram сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

– Такие IT-гиганты как TikTok или YouTube, несмотря на наличие достаточно жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, “омоложения” аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине, – пишет министр.

Ткаченко отмечает, что YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют. Поэтому он обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности Вагнера.

– Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии РФ против Украины до сих пор. В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой Вагнер официально признан в США, Великобритании и ЕС, – отмечает министр культуры.

По его словам, проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира.

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