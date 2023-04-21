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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине запускают бесплатный образовательный проект CharityPro: кто может принять участие

CharityPro

В Украине запускают бесплатный образовательный проект CharityPro для новосозданных благотворительных и общественных организаций.

Проект создали команды фондов Klitschko Foundation и Olena Pinchuk Foundation, которые поделятся своим двадцатилетним опытом реализации проектов с долгосрочным влиянием на украинское общество.

К нему привлекут лидеров мнений в отрасли и разберут сотрудничество с донорами и СМИ, адаптацию к международным стандартам, использование принципов устойчивого менеджмента и формирование культуры благотворительности.

За прошлый год роль благотворительного сектора в Украине выросла в разы. В 2022 году было зарегистрировано 7 965 благотворительных и общественных организаций. Все они нуждались в быстрых решениях и учились методом проб и ошибок.

Цель CharityPro — повысить эффективность деятельности благотворительных и общественных организаций и способствовать развитию их прозрачности и подотчетности. Создание образовательной платформы для обмена знаниями и идеями между организациями повысит уровень подотчетных организаций в Украине и разовьет культуру благотворительности в обществе.

— Olena Pinchuk Foundation и Klitschko Foundation объединили свои усилия, чтобы поделиться опытом 20-летней работы в благотворительном секторе Украины. Почему два крупных фонда работают вместе? Потому что усиливая друг друга, а не конкурируя, мы достигаем лучших результатов. Этот проект даст возможность молодым общественным и благотворительным организациям учиться у лучших и строить партнерства для нашей общей победы! — отметила директор Olena Pinchuk Foundation Ольга Сердюк.

По словам директора Klitschko Foundation Ангелины Осадчей, украинские благотворительные организации постоянно сталкиваются с вызовами, ведь ежедневно растут потребности, а ресурсы имеют способность исчерпываться.

— Именно поэтому я верю, что проект поможет вновь созданным ОО и БО преодолевать эти вызовы, масштабироваться и расти, — отметила она.

Кто может принять участие в проекте?

Представители БО и ОО, члены волонтерских организаций и объединений со всей Украины, которые хотят расти профессионально и развивать свою организацию.

Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.

Проект будет проходить в гибридном формате. Диджитал-курс на платформе Impactum и менторские и нетворкинговые сессии с экспертами в офлайн-формате в Киеве в Dialog hub Olena Pinchuk Foundation.

Такие встречи будут проходить каждые две недели в течение шести месяцев.

На проекте участники узнают, как зарегистрировать организацию, координировать работу команды, проводить закупки, строить партнерства, привлекать финансирование на свои проекты и реагировать на вызовы и кризисные ситуации.

Участники смогут ознакомиться с внутренней работой успешных БО и ОО, станут частью сообщества профессионалов, где могут получить совет и найти партнеров для своих инициатив, получат поддержку менторов и советы профессионалов о деятельности своей организации.

Образование в Украине, проекты
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