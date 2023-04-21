В Україні запускають безкоштовний освітній проєкт CharityPro: хто може взять участь

В Україні запускають безкоштовний освітній проєкт CharityPro для новостворених благодійних та громадських організацій.

Проєкт створили команди фондів Klitschko Foundation та Olena Pinchuk Foundation, які поділяться своїм двадцятирічним досвідом реалізації проєктів з довгостроковим впливом на українське суспільство.

До нього залучать лідерів думок у галузі та розберуть співпрацю з донорами та ЗМІ, адаптацію до міжнародних стандартів, використання принципів сталого менеджменту та формування культури благодійності.

За минулий рік роль благодійного сектору в Україні зросла в рази. У 2022 році було зареєстровано 7 965 благодійних та громадських організацій. Всі вони потребували швидких рішень та вчилися методом спроб та помилок.

Мета CharityPro — підвищити ефективність діяльності благодійних та громадських організацій і сприяти розвитку їхньої прозорості та підзвітності. Створення освітньої платформи для обміну знаннями та ідеями між організаціями підвищить рівень підзвітних організацій в Україні та розвине культуру благодійності в суспільстві.

— Olena Pinchuk Foundation та Klitschko Foundation об’єднали свої зусилля, щоб поділитися досвідом 20-річної роботи в благодійному секторі України. Чому два великих фонди працюють разом? Тому що підсилюючи одне одного, а не конкуруючи, ми досягаємо кращих результатів. Цей проєкт надасть можливість молодим громадським та благодійним організаціям навчатись у найкращих та будувати партнерства задля нашої спільної перемоги! – зазначила директорка Olena Pinchuk Foundation Ольга Сердюк.

За словами директорки Klitschko Foundation Ангеліни Осадчої, українські благодійні організації постійно зіштовхуються з викликами, адже щодня зростають потреби, а ресурси мають здатність вичерпуватись.

— Саме тому я вірю, що проєкт допоможе новоствореним ГО і БО долати ці виклики, масштабуватись та рости, — наголосила вона.

Хто може взяти участь у проєкті?

Представники БО та ГО, члени волонтерських організацій та об’єднань з усієї України, які хочуть зростати професійно та розвивати свою організацію.

Зареєструватися для участі можна за цим посиланням.

Проєкт відбуватиметься у гібридному форматі. Диджитал-курс на платформі Impactum та менторські й нетворкінгові сесії з експертами в офлайн-форматі в Києві в Dialog hub Olena Pinchuk Foundation.

Такі зустрічі відбуватимуться що два тижні протягом шести місяців.

На проєкті учасники дізнаються, як зареєструвати організацію, координувати роботу команди, проводити закупівлі, будувати партнерства, залучати фінансування на свої проєкти та реагувати на виклики та кризові ситуації.

Учасники матимуть змогу ознайомитись зі внутрішньою роботою успішних БО та ГО, стануть частиною спільноти професіоналів, де можуть отримати пораду та знайти партнерів для своїх ініціатив, отримають підтримку менторів та поради професіоналів щодо діяльності своєї організації.

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