У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог

У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що ракети по Україні запускає Бог.

В інтерв’ю Громадському дві літні жінки сказали, що президент Росії Володимир Путін – “їхній правитель”, водночас вивчити прізвище українського президента там досі не змогли. Ракети ж по Україні, на їхню думку, запускають не росіяни, а “Бог”.

Причиною ж такого “божого гніву”, що падає українцям на голови у вигляді російських Іскандерів, С-300 та інших ракет, стало “беззаконня та непідкорення владі”, а також Революція Гідності.



Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики створили комісію для перевірки використання об’єктів Почаївської лаври представниками УПЦ МП.

Джерело : Громадське

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