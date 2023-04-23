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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог

У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог

У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що ракети по Україні запускає Бог.

В інтерв’ю Громадському дві літні жінки сказали, що президент Росії  Володимир Путін – “їхній правитель”, водночас вивчити прізвище українського президента там досі не змогли. Ракети ж по Україні, на їхню думку, запускають не росіяни, а “Бог”.

Причиною ж такого “божого гніву”, що падає українцям на голови у вигляді російських Іскандерів, С-300 та інших ракет, стало “беззаконня та непідкорення владі”, а також Революція Гідності.

Нагадаємо, у Міністерстві культури та інформаційної політики створили комісію  для перевірки використання об’єктів Почаївської лаври представниками УПЦ МП.

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Джерело: Громадське
Війна в Україні, Почаївська лавра, Російська агресія, УПЦ МП
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