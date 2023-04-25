Учебные программы в Украине нужно изменить, учитывая адаптацию к мирной жизни – Зеленский

Послевоенное образование в Украине должно происходить иначе, чем было раньше. Дети должны быть психологически спокойными и развиваться в безопасной среде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас во время общения со студентами Государственного университета Житомирская политехника.

— Это сложная психологическая пропасть. Детям нужно вернуться в общество, так же, как и многим людям. Эти моменты, как перейти к обычной жизни, это будет вызов. Здесь будут различные программы адаптации, если можно так сказать, детей к обычной жизни. Они взрослые и самостоятельные, но когда вызов — это война, тогда важно. В мирное время нужно, чтобы дети были психологически спокойными, чтобы они спокойно и правильно развивались. Я думаю, что это важный момент, — считает глава государства.

По мнению президента, Украине необходимы новые послевоенные образовательные программы, которые будут способствовать спокойному и комфортному развитию детей.

— Наши образовательные программы нужно строить по-другому, чем за границей, у наших партнеров. Почему? Слава Богу, что в других государствах не было войны, но у них образовательная программа мирного времени. Это будет эксперимент для нашего государства, мы должны его пройти. А вызов у студента — строить государство, комфортное, проактивное, энергичное и безопасное. Все уже увидели, что безопасность — это приоритет, — подчеркнул Зеленский.

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