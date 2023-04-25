Навчальні програми в Україні потрібно змінити, врахувавши адаптацію до мирного життя – Зеленський

Післявоєнна освіта в Україні повинна відбуватися інакше, ніж було раніше. Діти мають бути психологічно спокійними та розвиватися у безпечному середовищі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас під час спілкування зі студентами Державного університету Житомирська політехніка.

– Це складна психологічна прірва. Дітям потрібно повернутися в суспільство, так само і багатьом людям. Ці моменти, як перейти до звичайного життя – це буде виклик. Тут будуть різні програми адаптації, якщо можна так сказати, дітей до звичайного життя. Вони дорослі та самостійні, але коли виклик – це війна, тоді важливо. У мирний час потрібно, щоб діти були психологічно спокійними, щоб вони спокійно та правильно розвивалися. Я думаю, що це важливий момент, – вважає глава держави.

На думку президента, Україні необхідні нові післявоєнні освітні програми, які сприятимуть спокійному і комфортному розвитку дітей.

– Наші освітні програми потрібно будувати по-іншому, ніж за кордоном, у наших партнерів. Чому? Слава Богу, що в інших державах не було війни, але в них освітня програма мирного часу. Це буде експеримент для нашої держави, ми повинні його пройти. А виклик у студента – будувати державу, комфортну, проактивну, енергійну та безпечну. Всі вже побачили, що безпека – це пріоритет, – наголосив Зеленський.

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