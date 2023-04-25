В разрушенной Авдеевке до сих пор ищут одного ребенка, которого прячут родители — глава ГВА

В Авдеевке Донецкой области украинская сторона до сих пор ищет одного ребенка, которого прячут родители, тем самым подвергая опасности в результате российских обстрелов.

Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Покровского района Виталий Барабаш в комментарии украинским журналистам.

Глава ГОА отметила, что согласно действующему законодательству, детей нельзя разлучать с семьей, поскольку их должен сопровождать хотя бы один из родителей. Люди, которые не захотели выезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут несовершеннолетних от эвакуационных групп.

— У родственников, у знакомых, не очень знакомых, чтобы только не ехать на более безопасные территории, не только Донецкой области, но и вообще Украины, — рассказал руководитель МВА.

Барабаш пояснил, что всего после сообщения о принудительной эвакуации из-за боевых действий около 40 семей с детьми выехали из Авдеевки самостоятельно, а еще 10 семей пришлось искать.

Фото: Донецкая ОВА

Источник : Радио Свобода

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